Кто все эти люди? Саудовцы, которые шокировали победой над Аргентиной

Пока главная неожиданность на ЧМ-2022 – победа Саудовской Аравии над Аргентиной. Вероятно, это останется самым шокирующим результатом по итогам всего турнира. Особенно учитывая, что абсолютно все саудовцы играют в своём национальном чемпионате, а не в «ПСЖ», «Ювентусе», «Атлетико» и «Манчестер Сити».

Нужно учитывать, что сборная Саудовской Аравии достаточно сыгранная команда. 12 человек в заявке представляют «Аль-Хиляль» – чемпиона страны последних трёх лет. Этот же клуб является действующим победителем азиатской Лиги чемпионов. Во многом именно футболисты из «Аль-Хиляль» сделали результат с аргентинцами.

Мохаммед Аль-Оваис (31 год)

Клуб: «Аль-Хиляль»

Вратарь, совершил 5 сейвов

Это не тот голкипер, который пропустил пять мячей от сборной России в первом матче ЧМ-2018. Правда, на прошлом чемпионате Аль-Оваис тоже сыграл. На его счету одна встреча – с Уругваем, который победил (1:0).

Мохаммед Аль-Оваис Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Он один из самых популярных футболистов в стране. Лучший игрок матча Аргентина – Саудовская Аравия рекламирует в том числе чипсы, клинику и производителя экипировки.

Салех Аль-Шехри (29 лет)

Клуб: «Аль-Хиляль»

Нападающий, автор первого гола в ворота аргентинцев

Один из немногих саудовцев, который выступал в Европе. В сентябре 2012 года он дебютировал в чемпионате Португалии за «Бейра-Мар» в матче с «Морейренсе». В своей первой же игре нападающий отличился. В следующем матче он установил рекорд – забил самый ранний гол чемпионата Португалии сезона-2012/2013. Аль-Шехри отличился на второй минуте. Правда, больше мячей он не забил и по окончании сезона покинул «Бейра-Мар», в котором находился в аренде.

Ферас Аль-Брикан (22 года)

Клуб: «Аль-Фатех»

Нападающий, отдал ассист при первом голе в ворота аргентинцев

Самый молодой футболист в основе сборной Саудовской Аравии. Но известен он в первую очередь другим. С ним связана забавная история, которая случилась в 2019 году. Именно Аль-Брикан забил единственный гол в матче местного чемпионата с «Аль-Насром». Арбитры VAR не смогли проверить гол из-за отключения аппаратуры. Позже выяснилось, что она не работала, потому что сотрудник стадиона решил подзарядить свой телефон.

Салем Аль-Давсари (31 год)

Клуб: «Аль-Хиляль»

Полузащитник, автор победного гола в ворота Аргентины

Лучший бомбардир сборной Саудовской Аравии на сегодня. У него 17 мячей за национальную команду. Можно сказать, что он специализируется на победных голах на чемпионатах мира. Аль-Давсари забил победный гол не только аргентинцам на ЧМ-2022, но и египтянам на ЧМ-2018. Это единственные две победы сборной за последние пять мундиалей, в которых Саудовская Аравия принимала участие.

Салем Аль-Давсари Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Эрве Ренар (54 года)

Главный тренер сборной Саудовской Аравии

С двумя сборными побеждал на Кубке африканских наций – в 2012-м с Замбией и в 2015-м с Кот-д’Ивуаром. По словам французского тренера, между азиатскими и африканскими футболистами много общего. Вообще, Ренар восхищается «Ливерпулем» и Юргеном Клоппом. А ещё настаивает, что в современном футболе крайне важна реакция при переходных фазах – в первые две секунды после потери мяча. Это то, что он требует от своих футболистов – показывать прессинг, хотя сам же отмечал, что против аргентинцев придётся играть иначе.



Сборную Саудовской Аравии он возглавляет с июля 2019 года. Кстати, тренер не считает недостатком отсутствие легионеров в своей команде. По его словам, это может быть преимуществом, поскольку уровень чемпионата Саудовской Аравии растёт.

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The Athletic приводил высказывания агентов, которые утверждали, что саудовцы достаточно сильные, чтобы выступать в ведущих лигах, но в их родной лиге им предлагают такие зарплаты, какие не дадут в Европе.



И ещё интересный факт, почему саудовцы не стремятся в европейские лиги. В январе 2018 года Федерации футбола Испании и Саудовской Аравии заключили партнёрское соглашение по обмену опытом, в рамках которого девять саудовцев перешли в клубы Ла Лиги. В том числе Аль-Давсари в «Вильярреал», Аль-Мувалад в «Леванте» и Яхья Аль-Шехри в «Леганес». За полгода до ЧМ-2018 все они провели в общей сложности 59 минут в чемпионате Испании.