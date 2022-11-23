Хавбек «Лейпцига» Лаймер станет основной трансферной целью «Баварии» летом

Полузащитник «РБ Лейпциг» Конрад Лаймер летом может стать игроком «Баварии». Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на слова спортивного директора Хасана Салихамиджича.

Сообщается, что у мюнхенцев уже есть устная договорённость с игроком. 25-летний австриец станет главной трансферной целью «Баварии» грядущим летом.

Также отмечается, что футболист отказался от нового контракта с «быками», а в услугах игрока заинтересованы «Челси» и «Ливерпуль». При этом ранее СМИ заявляли, что сам Конрад положительно смотрит на перспективу переезда в Великобританию, однако красным предстоит конкурировать в борьбе за австрийца с мюнхенским клубом.



В нынешнем сезоне Лаймер принял участие в шести встречах во всех турнирах за «РБ Лейпциг», однако не сумел отметиться какими-либо результативными действиями.

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