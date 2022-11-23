Гризманн: Жиру — важный игрок сборной Франции. Надеюсь, мы поможем ему побить рекорд Анри

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал матч с Австралией на чемпионате мира 2022 года в Катаре (4:1) и игру партнёра по национальной команде форварда Оливье Жиру.

«Для меня не является проблемой, что я в сборной играю ближе к центру поля. Самое главное — это команда. Я всегда буду делать то, что нужно команде. Думаю, так даже лучше для меня, потому что я лучше читаю игру из центра. Когда всё идеально работает, мы побеждаем.

Победа над Австралией? Мы должны продолжать работать. Это всего лишь первая игра, мы не должны думать, что мы великолепны.

Жиру? Оливье, забивает он или не забивает, всегда является важным игроком для нас, он приносит нам пользу. Мы пытаемся создавать для него наилучшие условия, чтобы у него были хорошие моменты. Надеюсь, мы сможем помочь ему побить этот рекорд (рекорд Тьерри Анри по голам за сборную Франции. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Гризманна RMC Sport.

Напомним, вчера, 22 ноября, сборная Франции в 1-м туре чемпионата мира в Катаре обыграла национальную команду Австралии, а форвард французов Оливье Жиру оформил голевой дубль, записав на свой счёт 50-й и 51-й голы за сборную страны. По количеству голов он сравнялся с легендарным нападающим национальной команды Франции Тьерри Анри.

Оливье Жиру подарил свои шорты фанату