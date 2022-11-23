Сын Марадоны: моего отца и Месси сравнивают лишь те, кто не разбирается в футболе

Диего Армандо Марадона-младший, сын легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, поделился эмоциями от поражения сборной Аргентины в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Саудовской Аравией (1:2), а также высказался о форварде Лионеле Месси.
«Моего отца и Месси сравнивают лишь те, кто не разбирается в футболе. Мы говорим о двух разных планетах, но я не хочу сразу ставить крест на Месси. Я опустошён из-за этого поражения. Трудно поверить, что всё это произошло на самом деле. Проиграть Саудовской Аравии — это безумие. Но в футболе бывает так, что проигрываешь даже гораздо более слабым соперникам», — приводит слова Марадоны-младшего Marca.
После 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре лидером группы С является Саудовская Аравия, набравшая три очка. Сборные Мексики (1) и Польши (1) делят второе и третье места. Замыкает квартет национальная команда Аргентины (0).
- 23 ноября 2022
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