Глушаков: если Россия не побеждает Таджикистан и Узбекистан, надо поковыряться в футболе

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил шансы успешного выступления текущего состава сборной России по футболу на чемпионате мира 2022 года в Катаре, в случае участия национальной команды на турнире, и подвёл итоги товарищеских встреч со сборными Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

«Смогла бы нынешняя сборная России выйти из группы на чемпионате мира? Не знаю. Надо смотреть, против каких команд играли бы. Думаю, нашей сборной было бы сложно выйти из группы.

Можно ли назвать случившееся в матчах с Таджикистаном и Узбекистаном трагедией? Ну, не то чтобы трагедия… Я тоже понимаю Валерия Георгиевича (Карпина. — Прим. «Чемпионата») и то, каких он вызывает футболистов. Кто у нас есть, тех он и вызвал. Но близится конец сезона, и появляются моменты у футболистов, когда они недонастроены или ещё что-нибудь. Хотя, когда играешь за национальную команду, настрой должен быть всегда сумасшедшим.



Много было дебютантов и тех, кто вызывался редко. Надо доставать из себя все ресурсы и выигрывать, даже через не хочу. Сборные Таджикистана и Узбекистана — молодцы, они бились, зарабатывали какие-то очки. Но при всём уважении к ним если мы такой страной, как Россия, не обыгрываем эти команды, то нам надо поковыряться в российском футболе и чуть-чуть сделать уклон в другое место», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, сборная России отстранена от участия в официальных матчах решением УЕФА и ФИФА. Национальная команда вынуждена проводить товарищеские встречи с командами азиатского региона.