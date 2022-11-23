Глушаков: Кокорин говорит, что кайфует

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил перспективу прихода в подмосковную команду нападающего Артёма Дзюбы, а также рассказал об общении с форвардом кипрского «Ариса» Александром Кокориным.
«Слежу ли я за Кокориным и Дзюбой? За Сашей слежу, переписываемся. Что он говорит? Кайфует.
Хотел бы я тоже поиграть на Кипре? Я туда поеду, поплаваю, отдохну.
Как смотрю на Дзюбу в «Химках»? Он бы помог нашей команде. Но вопрос к руководству, не ко мне», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».
Напомним, Артём Дзюба недавно покинул турецкий «Адана Демирспор». Клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Александр Кокорин выступает за кипрский «Арис» на правах аренды до конца сезона-2022/2023. Контракт футболиста принадлежит итальянской «Фиорентине».
- 23 ноября 2022
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