Форвард сборной Узбекистана: Россия была бы одним из главных фаворитов в Азии

Нападающий московского «Торпедо» и сборной Узбекистана по футболу Хожимат Эркинов заявил, что национальная команда России была бы одной из сильнейших в случае перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Впечатления от матча с Россией? Мы довольны игрой. Нам удалось сыграть с хорошим соперником, получили новый опыт. Не хватило только забитых мячей. Все очень плотно играли, поэтому было реализовано мало моментов как у них, так и у нас.

Конечно, я бы хотел, чтобы такие встречи проходили регулярно. Играть против хороших команд всегда интересно. Получаешь много положительных эмоций.

С какой сборной из Азии можно сравнить сборную России по силе? Думаю, с одной из лучших — Японией. С Саудовской Аравией тоже можно было бы сопоставить.

Как отношусь к тому, чтобы сборная России могла бы перейти в Азиатскую конфедерацию футбола? Россия была бы одним из главных фаворитов. Там есть и другие очень сильные сборные: Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия», — приводит слова Эркинова Sport24.

Напомним, после отстранения от официальных матчей по решению УЕФА сборная России провела товарищеские матчи с национальными командами стран Азиатской конфедерации футбола: Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).