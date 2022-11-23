Форвард сборной Узбекистана: Россия была бы одним из главных фаворитов в Азии

Нападающий московского «Торпедо» и сборной Узбекистана по футболу Хожимат Эркинов заявил, что национальная команда России была бы одной из сильнейших в случае перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Впечатления от матча с Россией? Мы довольны игрой. Нам удалось сыграть с хорошим соперником, получили новый опыт. Не хватило только забитых мячей. Все очень плотно играли, поэтому было реализовано мало моментов как у них, так и у нас.
Конечно, я бы хотел, чтобы такие встречи проходили регулярно. Играть против хороших команд всегда интересно. Получаешь много положительных эмоций.
С какой сборной из Азии можно сравнить сборную России по силе? Думаю, с одной из лучших — Японией. С Саудовской Аравией тоже можно было бы сопоставить.
Как отношусь к тому, чтобы сборная России могла бы перейти в Азиатскую конфедерацию футбола? Россия была бы одним из главных фаворитов. Там есть и другие очень сильные сборные: Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия», — приводит слова Эркинова Sport24.
Напомним, после отстранения от официальных матчей по решению УЕФА сборная России провела товарищеские матчи с национальными командами стран Азиатской конфедерации футбола: Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
- 23 ноября 2022
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