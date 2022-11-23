Ряженые фанаты и катарская Никольская. Как прошёл третий день ЧМ
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Представляем третий выпуск подкаста «Чемпионата» про чемпионат мира в Катаре — «ЧЕ там на ЧМ». Это третий выпуск нашего ежедневного подкаста о чемпионате мира в Катаре.
Собрали главные впечатления за третий день турнира. Сегодня Андрей Панков и Полина Куимова восхищаются Саудовской Аравией и её фанатами, обсуждают ряженых болельщиков сборной Аргентины, кайфуют с гостеприимства катарцев и показывают катарскую Никольскую.
ЧЕ там на ЧМ | Нашли ряженых фанатов и Никольскую в Катаре
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