Рой Кин раскритиковал сборную Аргентины после поражения в матче ЧМ с Саудовской Аравией

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал поражение сборной Аргентины в матче группового этапа чемпионата мира — 2022 с Саудовской Аравией (1:2).



«Взгляните на Ди Марию. Боже мой, Ди Мария. У него явно были проблемы с принятием решений. Он занимал то одну, то другую позицию. Он колебался.



В целом Аргентине не хватало качества в атакующих действиях. В этом матче у аргентинцев не было ни желания, ни борьбы. Посмотрите на Месси. Нет, определённо они не были командой в этом матче. Это огромная неудача для Аргентины», — приводит слова Кина ITV.com.

После 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре лидером группы С является Саудовская Аравия, набравшая три очка. Сборные Мексики (1) и Польши (1) делят второе и третье места. Замыкает квартет национальная команда Аргентины (0).