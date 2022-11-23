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«Рома» объявила о заключении контракта с форвардом «Будё-Глимт»

«Рома» объявила о заключении контракта с форвардом «Будё-Глимт»
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Нападающий «Будё-Глимт» Ола Сольбаккен заключил контракт с «Ромой», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Соглашение между сторонами вступит в силу 2 января 2023 года. Контракт Сольбаккена с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Я старался изо всех сил, и моя мечта сбылась. Теперь я буду выступать за «Рому». Наконец-то это стало реальностью. Этот клуб поразил меня. Я действительно верю в этот проект, поэтому захотел стать его частью. Я перехожу в римский клуб, чтобы учиться и развиваться, а также демонстрировать, на что я способен», — отметил Сольбаккен.

«Рома» в 15 матчах набрала 27 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Наполи» (41).

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