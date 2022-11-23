Германия — Япония: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
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Стали известны составы сборных Германии и Японии на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре. Встреча пройдёт на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Начало матча — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры Германия — Япония.
Сборная Германии: Нойер, Зюле, Рюдигер, Шлоттербек, Раум, Киммих, Гюндоган, Гнабри, Мюллер, Мусиала, Хаверц.
Сборная Японии: Гонда, Сакаи, Итакура, Йосида, Нагатомо, Танака, Эндо, Ито, Камада, Кубо, Маэда.
Напомним, сборная Германии является четырёхкратным чемпионом мира, в последний раз немцы брали золотые медали в 2014 году. Сборная Японии принимает участие в седьмом мундиале подряд. Японцы трижды выходили из группы. Действующий чемпион мира — сборная Франции.
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