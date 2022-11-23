«Ахмат» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 23 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 встретятся «Ахмат» и «Динамо». Игра пройдёт в Грозном, стартовый свисток арбитра — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды объявили составы на матч 5-го тура группового этапа Кубка России:

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семёнов, Богосавац, Садулаев, Швец, Бериша, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Конате.

Запасные: Ташаев, Якуев, Журавлёв, Карапузов, Фольмер, Харин, Иналкаев, Альсултанов, Ильин.

«Динамо»: Лещук, Маричал, Скопинцев, Даса, Сазонов, Кутицкий, Грулёв, Макаров, Фомин, Захарян, Тюкавин.

Запасные: Шунин, Будачёв, Бессмертный, Зазвонкин, Александров, Лаксальт, Лесовой, Гагнидзе, Смолов, Гладышев.