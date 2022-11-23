Булыкин: хорошее заявление Хорватии о повторении успеха ЧМ-2018. Но у них не получится

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал матч сборной Хорватии с национальной командой Марокко на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Думаю, из группы Хорватия выйдет. В первой игре и Аргентина плохо сыграла. Хорваты выйдут из группы, но дальше будет зависеть, на кого они выйдут. Что касается повторения успеха чемпионата мира — 2018, то это хорошее заявление их игроков. Но у них не получится в этот раз», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, встреча между Хорватией и Марокко, проходившая сегодня, 23 ноября, завершилась вничью 0:0. Матч стал третьим на турнире в Катаре с таким результатом. Хорватия в следующих матчах сыграет с командами Бельгии и Канады.

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