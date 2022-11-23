«Самая российская команда» на ЧМ выдала бездарный матч. Так плохо фавориты ещё не играли

Сборная Хорватии стартовала на ЧМ-2022. И сыграла она с Марокко не так, как от неё ждали.

Защитник «Зенита» Деян Ловрен попал в стартовый состав. Впрочем, хорватские СМИ прогнозировали такой расклад ещё перед матчем. По их информации, изначально Златко Далич не видел опытного игрока в основе, однако поменял решение в ходе подготовки к чемпионату мира. Хорваты провели девять матчей в 2022 году (до мундиаля), и Деян пропустил семь из них. Причина — травма лодыжки.

Первые минуты получились максимально скучными. До концовки стартового тайма запомнилась лишь попытка Ивана Перишича — хорват приложился с дальней дистанции, но мяч пролетел над перекладиной. Ближе к перерыву на газон присел Никола Влашич. Казалось, что одноклубника Алексея Миранчука (оба играют в «Торино») сразу заменят, однако полузащитник вернулся на поле. И через пару минут Влашич снова оказался в центре внимания. После прострела Сосы Никола в касание пробил в створ, но вратарь Яссин Боно отразил удар коленом.

Никола Влашич (в центре) против Яссина Боно Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Чуть позже марокканские защитник заблокировали удар Влашича, но на подборе первым оказался Лука Модрич. Капитан хорватской сборной бил с линии штрафной, однако его подвела точность — мяч пролетел чуть выше ворот. Попади в створ, у Боно наверняка возникли были сложности. Кстати, Модрич — первый футболист в истории, сыгравший на чемпионатах мира и Европы в трёх разных десятилетиях.

На второй тайм Влашич всё-таки не вышел — тренерский штаб заменил экс-игрока ЦСКА на бывшего футболиста «Спартака» Марио Пашалича. После перерыва кадровую потерю понесли и марокканцы. Защитник Нуссайр Мазрауи оказался на газоне и схватился за бок. Футболист «Баварии» вернулся на поле, но спустя несколько минут всё-таки не смог продолжить игру. Количество травм на этом чемпионате мира зашкаливает — список пополняется после каждого матча.

Марокко — Хорватия Фото: Lars Baron/Getty Images

А потом о себе напомнил фланговый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими. Марокканец пальнул с приличного расстояния после розыгрыша стандарта, и мяч пулей полетел в створ. Правда, голкипер Доминик Ливакович грамотно выбрал позицию и отразил не самый простой удар.

Концовка встречи превратилась в настоящее испытание. «Самая российская команда» на ЧМ-2022 выдала бездарный матч. В составе Хорватии сразу несколько бывших игроков из РПЛ (Пашалич, Влашич, Ливайя) плюс Ловрен. Этот матч точно войдёт в число тех, о которых вспоминать не хочется. Много борьбы, мало каких-то осмысленных действий. 27 ноября сборная Хорватии встретится с Канадой, а марокканцы проведут вторую игру на турнире с Бельгией.