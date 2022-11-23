Вратарь «Химок» Митрюшкин: я спартаковец и никогда этого не отрицал и не буду
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Вратарь подмосковного футбольного клуба «Химки» Антон Митрюшкин рассказал о тёплых чувствах, которые испытывает к своей бывшей команде, московскому «Спартаку».
«Могу ли назвать себя спартаковцем? Конечно. Я спартаковец и никогда этого не отрицал и не буду. «Спартак» меня воспитал и вырастил. Когда я захотел попробовать силы в Европе, они не препятствовали этому и отпустили меня.
Слежу за командой, общаюсь со многими. Например, с Артёмом Ребровым до сих близко общаемся», — приводит слова Митрюшкина Sport24.
26-летний Митрюшкин — воспитанник «Спартака», за взрослую команду вратарь провёл три матча. За «Химки» голкипер выступает с этого сезона, на его счету два матча в Кубке России, в которых он пропустил шесть мячей.
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