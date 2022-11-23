«Спартак» потерпел первое поражение в Кубке России

Сегодня, 23 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» уступил «Крыльям Советов» со счётом 1:2. Это поражение стало для подопечных Гильермо Абаскаля первым в турнире, до этого они одержали три победы подряд. Также красно-белые стали последней командой Российской Премьер-Лиги, кто проиграл в рамках данного соревнования.

Напомним, как развивались события в матче. Сначала красно-белые вышли вперёд на 56-й минуте благодаря голу Никиты Чернова с углового стандарта, точную передачу ему отдал Александр Соболев. На 73-й минуте «Крылья Советов» сравняли счёт благодаря забитому мячу Александра Коваленко, точный пас ему отдал Гленн Бейл. Через минуту самарцы снова убежали атаку и сумели реализовать свой голевой момент — отличился Сергей Пиняев.