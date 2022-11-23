Испания — Коста-Рика: Торрес оформил дубль
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Сегодня, 23 ноября, проходит матч между сборными Испании и Коста-Рики. Игра идёт на стадионе «Эль-Тумама».
Торрес оформил дубль. Это произошло на 54-й минуте матча. Стоит отметить, что сразу после этого эпизода форвард покинул поле, вместо него на поле появился Альваро Мората. Гави выполнил передачу в штрафную, мяч после рикошета достался Торресу, который развернулся с мячом чуть правее ворот и пробил мимо Кейлора Наваса в ближний угол ворот.
Сборная Испании становилась чемпионом мира один раз — в 2010 году. Сборная Коста-Рики принимает участие в чемпионате мира в шестой раз в истории. В 2014 году Коста-Рика дошла до 1/4 финала турнира.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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