Испания — Коста-Рика: Гави забил пятый гол испанцев

Сегодня, 23 ноября, проходит матч между сборными Испании и Коста-Рики. Игра идёт на стадионе «Эль-Тумама».



Гави забил пятый гол в составе команды Луиса Энрике. Это произошло на 74-й минуте матча. Испанцы разогнали атаку по левому флангу. Альваро Мората попытался переиграть Кейлора Наваса в левой части штрафной, но голкипер смог парировать удар с острого угла. Нападающий успел догнать полетевший на фланг мяч, после чего мягко навесил к границе штрафной, где Гави набежал из глубины и технично пробил мимо защитника под ближнюю штангу.

Сборная Испании становилась чемпионом мира один раз — в 2010 году. Сборная Коста-Рики принимает участие в чемпионате мира в шестой раз в истории. В 2014 году Коста-Рика дошла до 1/4 финала турнира.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.