Испания разгромила Коста-Рику, забив семь безответных мячей

Сегодня, 23 ноября, состоялся матч в рамках группового этапа между командами Испании и Коста-Рики. Команды играли на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Противостояние завершилось со счётом 7:0 в пользу европейской команды.
Спустя 11 минут после стартового свистка счёт открыл нападающий команды Луиса Энрике Дани Ольмо. Спустя 10 минут Марко Асенсио укрепил преимущество испанцев. Ему ассистировал Жорди Альба. В скором времени Ферран Торрес довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти.
Остальные голы европейцы забили во второй половине встречи. На этот раз Ферран Торрес отличился с игры. Остальные мячи были забиты после окончания основного времени: Карлос Солер отправил мяч в сетку ворот Кейлора Наваса на 91-й минуте, Альваро Мората установил итоговый счёт на 92-й минуте.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
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