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Испания — Коста-Рика 7:0, результат матча 1-го тура группового этапа ЧМ 23 ноября 2022 года

Испания разгромила Коста-Рику, забив семь безответных мячей
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Сегодня, 23 ноября, состоялся матч в рамках группового этапа между командами Испании и Коста-Рики. Команды играли на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Противостояние завершилось со счётом 7:0 в пользу европейской команды.

Спустя 11 минут после стартового свистка счёт открыл нападающий команды Луиса Энрике Дани Ольмо. Спустя 10 минут Марко Асенсио укрепил преимущество испанцев. Ему ассистировал Жорди Альба. В скором времени Ферран Торрес довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти.

Остальные голы европейцы забили во второй половине встречи. На этот раз Ферран Торрес отличился с игры. Остальные мячи были забиты после окончания основного времени: Карлос Солер отправил мяч в сетку ворот Кейлора Наваса на 91-й минуте, Альваро Мората установил итоговый счёт на 92-й минуте.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа E. 1-й тур
23 ноября 2022, среда. 19:00 МСК
Испания
Окончен
7 : 0
Коста-Рика
1:0 Ольмо – 11'   2:0 Асенсио – 21'   3:0 Ф. Торрес – 31' (пен)   4:0 Ф. Торрес – 54'   5:0 Гави – 74'   6:0 Солер – 90'   7:0 Мората – 90+2'
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