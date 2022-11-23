Нигматуллин: в «Локо» всё запущено. Мало предпосылок, что Галактионов что-то изменит

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин поделился мнением о работе тренера Михаила Галактионова. Сейчас Галактионов возглавляет «Локомотив», ранее он тренировал «Пари Нижний Новгород».

«В «Локомотиве» всё слишком запущено. За короткий период времени ничего не изменишь. За один матч даже Гвардиола там мало что смог бы сделать. Галактионов уж тем более! Этот тренер боролся за выживание с «Пари НН», а сейчас будет делать то же самое с «Локомотивом». Мало что может поменяться. Предпосылок к этому нет.



Для того чтобы хотя бы что-то поменять, нужно время. У него оно будет зимой. За этот период можно будет подготовить команду и разгрести то, что сделали предыдущие руководители клуба. Работы выше крыши. Дела слишком плохи для того, чтобы на что-то рассчитывать. Им бы выжить в этом году!» — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.