Игрок Коста-Рики Руис: в России был замечательный чемпионат мира. Это прекрасная страна

Нападающий сборной Коста-Рики Брайан Руис поделился воспоминаниями о чемпионате мира 2018 года, который прошёл в России.
«В России действительно был замечательный чемпионат мира, было здорово быть там, у вас очень красивая и прекрасная страна. Да, мы не вышли из группы, но у нас были классные игры. Могу ли сравнить этот чемпионат мира с чемпионатом мира в России? Они все очень разные, другой контраст, другая культура», — сказал Руис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, в стартовом матче чемпионата мира сборная Коста-Рики встречалась с национальной командой Испании. Коста-Рика потерпела разгромное поражение со счётом 0:7.
Благодаря разгромной победе Испания набрала три очка и заняла первое место группы Е. На второй строчке располагается Япония (3), на третьей Германия (0), а замыкает квартет Коста-Рика (0).
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