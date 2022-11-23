Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок Коста-Рики Руис: в России был замечательный чемпионат мира. Это прекрасная страна

Игрок Коста-Рики Руис: в России был замечательный чемпионат мира. Это прекрасная страна
Комментарии

Нападающий сборной Коста-Рики Брайан Руис поделился воспоминаниями о чемпионате мира 2018 года, который прошёл в России.

«В России действительно был замечательный чемпионат мира, было здорово быть там, у вас очень красивая и прекрасная страна. Да, мы не вышли из группы, но у нас были классные игры. Могу ли сравнить этот чемпионат мира с чемпионатом мира в России? Они все очень разные, другой контраст, другая культура», — сказал Руис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в стартовом матче чемпионата мира сборная Коста-Рики встречалась с национальной командой Испании. Коста-Рика потерпела разгромное поражение со счётом 0:7.

Благодаря разгромной победе Испания набрала три очка и заняла первое место группы Е. На второй строчке располагается Япония (3), на третьей Германия (0), а замыкает квартет Коста-Рика (0).

Сборной Коста-Рики не повезло со жребием на ЧМ-2022. Но в её составе есть топ-футболисты Сборной Коста-Рики не повезло со жребием на ЧМ-2022. Но в её составе есть топ-футболисты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022