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«Манчестер Юнайтед» может быть куплен одним из богатейших людей Великобритании

«Манчестер Юнайтед» может быть куплен одним из богатейших людей Великобритании
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Сэр Джим Рэтклифф, миллиардер и один из самых богатых людей Великобритании, может купить «Манчестер Юнайтед», который в ближайшее время будет выставлен на продажу нынешними владельцами команды семьёй Глейзеров. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Рэтклифф, являющийся поклонником манкунианского клуба, ранее подавал заявку о покупке «Челси» весной 2022 года, однако его предложение было слишком поздним, в результате чего он не смог участвовать в гонке за лондонский клуб. Этим летом Рэтклифф одним из первых заявил в своей заинтересованности в покупке «красных дьяволов». Однако сообщается, что Глейзеры запросят за клуб более € 5,5 млрд, что может отпугнуть миллиардера от покупки.

Дело в том, что у Рэтклиффа, который возглавляет нефтехимическую корпорацию Ineos, есть правило поглощения, согласно которому любые инвестиции окупятся или принесут значительный доход в ближайшие три года.

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