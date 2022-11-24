Главный тренер Канады Хердман стал первым, кто возглавлял сборные на женском и мужском ЧМ

Вчера, 23 ноября, состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Бельгии обыграла Канаду со счётом 1:0. Как сообщает статистический портал Opta Sport, главный тренер североамериканской команды Джон Хердман вошёл в историю футбола как единственный специалист, возглавлявший команды на женском и мужском мундиалях.

На чемпионатах мира 2007 и 2011 годов Хердман возглавлял женскую сборную Новой Зеландии. В 2015 году английский специалист был у руля женской команды Канады. В 2018 году он встал у руля мужской сборной красных и сумел впервые за 36 лет вывести команду в финальную стадию чемпионата мира.

В следующем туре подопечные Джона Хердмана встретятся с Хорватией. Матч состоится в воскресенье, 27 ноября, начало – в 19:00 мск.