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Матч между «Днепром-1» и «Александрией» будет доигран весной

Матч между «Днепром-1» и «Александрией» будет доигран весной
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В среду, 23 ноября, матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу между «Днепром-1» и «Александрией» был прерван на 10-й минуте из-за ракетного обстрела.

Сначала было принято решение доиграть матч на следующий день, 24 ноября. Однако затем игру перенесли на весну 2023 года.

Причиной стали логистические вопросы. «Днепр-1» имеет налаженную логистику между словацким Кошице и Кривым Рогом, где состоится последняя игра команды в этом календарном году.

«Александрия» также имеет спланированную логистику на последний матч в УПЛ в этом году, из-за чего согласилась перенести встречу.

«Днепр-1» сейчас занимает первое место в чемпионате Украины с 35 очками, а «Александрия» находится на пятом месте с 23 очками.

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