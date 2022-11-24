Матч между «Днепром-1» и «Александрией» будет доигран весной
Поделиться
В среду, 23 ноября, матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу между «Днепром-1» и «Александрией» был прерван на 10-й минуте из-за ракетного обстрела.
Сначала было принято решение доиграть матч на следующий день, 24 ноября. Однако затем игру перенесли на весну 2023 года.
Причиной стали логистические вопросы. «Днепр-1» имеет налаженную логистику между словацким Кошице и Кривым Рогом, где состоится последняя игра команды в этом календарном году.
«Александрия» также имеет спланированную логистику на последний матч в УПЛ в этом году, из-за чего согласилась перенести встречу.
«Днепр-1» сейчас занимает первое место в чемпионате Украины с 35 очками, а «Александрия» находится на пятом месте с 23 очками.
Комментарии
- 24 ноября 2022
-
12:42
-
12:40
-
12:35
-
12:30
-
12:30
-
12:25
-
12:14
-
12:13
-
12:02
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:50
-
11:44
-
11:32
-
11:28
-
11:20
-
11:15
-
11:12
-
11:07
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:39
-
10:35
-
10:33
-
10:21
-
10:20
-
10:10
-
10:09
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:47
-
09:47
Партнерский контент