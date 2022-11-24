Чиркович заявил, что у «Крыльев Советов» есть потенциал быть в пятёрке лучших команд РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов» Александар Чиркович высказался о турнирном положении своей команды в РПЛ. Хавбек также оценил её потенциал.

«У нас ещё очень молодая команда. Может быть, где-то просто не хватило опыта. У этой команды есть потенциал быть в топ-5. Например, в матчах с «Краснодаром», «Ростовом» и «Сочи», которые выше нас в таблице, мы не были хуже. Думаю, до конца сезона мы можем оказаться в верхней части таблицы», — цитирует Чирковича Metaratings.ru.

21-летний Чиркович сыграл в 11 матчах «Крыльев Советов» в сезоне-2022/2023. На счету футболиста три точных удара. Самарская команда после 17 туров РПЛ располагается на 11-м месте в турнирной таблице с 20 очками. Лидером отечественного чемпионата является «Зенит» (42).