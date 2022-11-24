«Мы сильно напугали Аргентину». Непомнящий — об успехе со сборной Камеруна на ЧМ

Бывший главный тренер сборной Камеруна по футболу Валерий Непомнящий вспомнил об успехе своей команды на чемпионате мира 1990 года, в частности, о победе над Аргентиной с Диего Марадоной.

«Мы знали и понимали, что Марадона к первой игре был не совсем в порядке. Потом уже разыгрался. Нашей задачей было не только его выключить, но и перекрыть адреса, куда Диего мог направить игру. Раз аргентинцы не забили, значит, с этим мы справились. А потом, мы же их сильно напугали. Очень жёстко играли. Вот они и начали себя беречь. Все же были уверены, что мы играем в Италии три матча — и до свидания, а Аргентина задержится надолго. В итоге они так и доковыляли до финала и проиграли Германии только из-за сомнительного пенальти», — сказал Непомнящий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.