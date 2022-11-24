Иванов заявил, что о будущем Гаджимурадова «Урал» станет думать после окончания сезона

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации с будущим хавбека команды Рамазана Гаджимурадова. Функционер отметил, что в зимнее трансферное окно клуб не планирует расставаться с игроком.
Ранее СМИ сообщали, что летом 2022 года столичный «Спартак» проявлял активный интерес к 24-летнему игроку, однако «Урал» отказался отпускать футболиста.
«У Гаджимурадова действующий контракт, он футболист «Урала», Зачем нам делать ему предложение о продлении контракта? Никаких предложений не делали. А там будут решать наш спортивный отдел, главный тренер. Дайте нам сезон закончить, а потом уже будем думать о Гаджимурадове», — цитирует Иванова «РБ Спорт».
Нынешнее соглашение Рамазана Гаджимурадова с клубом из Екатеринбурга рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне вингер принял участие в 13 матчах и отдал одну голевую передачу.
- 24 ноября 2022
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