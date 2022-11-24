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Источник: экс-тренера «Локо» Давидса предложили клубам РПЛ, но никто не заинтересовался

Источник: экс-тренера «Локо» Давидса предложили клубам РПЛ, но никто не заинтересовался
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Футбольный агент Растом Симонс, представляющий интересы бывшего тренера «Локомотива» Фадлу Давидса, предлагал услуги своего клиента ряду российских клубов, информирует «РБ Спорт».

Отмечается, что ни один из клубов не заинтересовался тренером и все оставили предложение его кандидатуры без ответа.

Ранее СМИ сообщали, что Фадлу Давидса предложили ряду российских клубов, среди которых «Сочи» и «Краснодар». Специалист занимал должность ассистента главного тренера в «Локомотиве», проработал в клубе около двух недель, после чего был уволен вместе со всем штабом Йозефа Циннбауэра.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Локомотив» набрал 13 очков в 17 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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