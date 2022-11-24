Источник: экс-тренера «Локо» Давидса предложили клубам РПЛ, но никто не заинтересовался

Футбольный агент Растом Симонс, представляющий интересы бывшего тренера «Локомотива» Фадлу Давидса, предлагал услуги своего клиента ряду российских клубов, информирует «РБ Спорт».

Отмечается, что ни один из клубов не заинтересовался тренером и все оставили предложение его кандидатуры без ответа.

Ранее СМИ сообщали, что Фадлу Давидса предложили ряду российских клубов, среди которых «Сочи» и «Краснодар». Специалист занимал должность ассистента главного тренера в «Локомотиве», проработал в клубе около двух недель, после чего был уволен вместе со всем штабом Йозефа Циннбауэра.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Локомотив» набрал 13 очков в 17 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.