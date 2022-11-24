«Иногда кажется, что люди видят какой-то другой футбол». Игрок ЦСКА заступился за Неймара
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Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша высказался об игре бразильского форварда Неймара.
«Неймар – гений. Один из лучших футболистов мира. Иногда на него наговаривают – рассказывают то, чего нет на самом деле. Его бьют по ногам и делают вид, будто ничего не было. Да, случается, что он где-то приукрашивает, чтобы заработать пенальти, но, как правило, на нём реально фолят. Тут все оценивают по-своему. Иногда даже кажется, что люди видят какой-то другой футбол», — сказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Сборная Бразилии в 1-м туре группового этапа чемпионата мира сыграет с командой Сербии сегодня, 24 ноября. Начало матча — в 22:00 мск.
Полностью интервью с Виллианом Рошей читайте на «Чемпионате»:
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