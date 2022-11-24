Непомнящий рассказал, что после успеха с Камеруном на ЧМ-1990 в его честь назвали улицу

Бывший главный тренер сборной Камеруна по футболу Валерий Непомнящий рассказал о том, что в честь него назвали улицу в африканской стране.

«Улочка на три дома, чуть ли не в джунглях (смеётся). Rue Valeri называется. А ещё пивбар «Непо» видел. Единственное, что мне дали, это награду президента как почётному гражданину Яунде. Я ещё спросил, что это значит. Мне объяснили, что теперь ко мне в дом даже полиция не имеет права врываться», — сказал Непомнящий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сборная Камеруна под руководством Валерия Непомнящего дошла до четвертьфинала чемпионата мира 1990 года. Этот результат является лучшим достижением в истории национальной команды Камеруна.