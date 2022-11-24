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Владелец «МЮ» — о Роналду: Криштиану — великий игрок «Манчестер Юнайтед». Желаю ему удачи

Владелец «МЮ» — о Роналду: Криштиану — великий игрок «Манчестер Юнайтед». Желаю ему удачи
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Совладелец футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Аврам Глейзер прокомментировал расторжение контракта с нападающим Криштиану Роналду.

«Хорошо, я расскажу вам о Криштиану Роналду. Он великий игрок «Манчестер Юнайтед». Я ценю всё, что он сделал для клуба. Я желаю Роналду удачи в будущем», — приводит слова Глейзера Sky News.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с 37-летним португальцем после скандального интервью, которое Роналду дал британскому журналисту Пирсу Моргану. Напомним, в том интервью нападающий, в частности, негативно отозвался о главном тренере «Юнайтед» Эрике тен Хаге и заявил, что в команде пытались выжить Роналду из клуба. Сейчас Роналду находится в статусе свободного агента.

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