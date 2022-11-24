Чиркович: только когда Осинькин повысил голос, до меня дошло, что Саша — это я
Поделиться
Футболист «Крыльев Советов» Александар Чиркович рассказал, как его называют в самарской команде. По словам игрока, сначала его называли Саней, но он попросил сменить прозвище, ведь в Сербии Саня — это женское имя.
«Как меня называют партнёры по «Крыльям»? Как только не называли! Первый месяц меня звали и Саша, и Саня… Это сейчас меня все называют Чирке, Чирко. Больше никаких Саш, Сань. Я сразу сказал: «Ребята, не называйте меня Саня, я же не девушка!» Игорь Осинькин изначально меня тоже называл Сашей. А я всё думал: к кому же он обращается? Поэтому я изначально не обращал на это внимания. А когда он повысил голос, то до меня дошло, что Саша – это я (смеётся). Но теперь я Чирко», — приводит слова Чирковича Metaratings.
Комментарии
- 24 ноября 2022
-
12:51
-
12:42
-
12:40
-
12:35
-
12:30
-
12:30
-
12:25
-
12:14
-
12:13
-
12:02
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:50
-
11:44
-
11:32
-
11:28
-
11:20
-
11:15
-
11:12
-
11:07
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:39
-
10:35
-
10:33
-
10:21
-
10:20
-
10:10
-
10:09
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:47
Партнерский контент