Чиркович: только когда Осинькин повысил голос, до меня дошло, что Саша — это я

Футболист «Крыльев Советов» Александар Чиркович рассказал, как его называют в самарской команде. По словам игрока, сначала его называли Саней, но он попросил сменить прозвище, ведь в Сербии Саня — это женское имя.



«Как меня называют партнёры по «Крыльям»? Как только не называли! Первый месяц меня звали и Саша, и Саня… Это сейчас меня все называют Чирке, Чирко. Больше никаких Саш, Сань. Я сразу сказал: «Ребята, не называйте меня Саня, я же не девушка!» Игорь Осинькин изначально меня тоже называл Сашей. А я всё думал: к кому же он обращается? Поэтому я изначально не обращал на это внимания. А когда он повысил голос, то до меня дошло, что Саша – это я (смеётся). Но теперь я Чирко», — приводит слова Чирковича Metaratings.