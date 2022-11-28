Южная Корея — Гана: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 28 ноября, состоится матч 2-го тура группы H, в котором встретятся сборные Южной Кореи и Ганы. Игра пройдёт на стадионе «Эдьюкейшн Сити», вмещающем 44 325 зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

В прямом эфире событие будет показывать телеканал «Матч!». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Южная Корея отобралась на 10-й мундиаль подряд. Для сборной Ганы нынешний чемпионат мира стал четвёртым в истории.

В первом круге южнокорейцы сыграли вничью с Уругваем (0:0), а команда Ганы проиграла Португалии (2:3).

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.