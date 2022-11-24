Дани Алвес выбрал лучших правых защитников в мире. Бразилец назвал в их числе себя

Правый защитник сборной Бразилии Дани Алвес назвал коллег по амплуа, которых он считает лучшими в мире.

«Я фанат Жоау Канселу, а также Риса Джеймса из «Челси» и Трента Александер-Арнольда. Они все умеют делать передачи на 50 метров вперёд. А также Дани Алвес, он кажется мне очень сильным», — приводит слова бразильца La Gazzetta dello Sport.

Примечательно, что все названные Алвесом футболисты выступают в клубах английской Премьер-лиги: Канселу играет в «Манчестер Сити», Джеймс – в «Челси», а Александер-Арнольд – в «Ливерпуле».

Канселу сыграл 21 матч в текущем сезоне во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал пять голевых передач. У Джеймса два гола и две передачи в 11 матчах сезона. Александер-Арнольд забил три гола в 20 матчах.

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