Тренер сборной Катара Санчес высказался о предстоящем матче ЧМ-2022 с Сенегалом

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес поделился ожиданиями от матча 2-го тура чемпионата мира с командой Сенегала. Встреча состоится завтра, 25 ноября.

«Последний матч прошёл не так, как мы планировали. Мы можем выступить лучше, чем раньше. Надеемся сделать всё возможное против Сенегала.



Я приму на себя давление и критику со стороны болельщиков. Мы проанализировали свои ошибки и готовы к игре. Видели, что все команды выступили хорошо. Чемпионат мира — самый конкурентный турнир. Знаем, насколько силён Сенегал, и сделаем всё возможное, чтобы контролировать игру», — приводит слова Санчеса пресс-служба сборной Катара.

В матче открытия чемпионата мира сборная Катара проиграла команде Эквадора (0:2). Сенегал, в свою очередь, в игре 1-го тура проиграл сборной Нидерландов (0:2).

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