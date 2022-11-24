Тренер сборной Катара Санчес высказался о предстоящем матче ЧМ-2022 с Сенегалом

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес поделился ожиданиями от матча 2-го тура чемпионата мира с командой Сенегала. Встреча состоится завтра, 25 ноября.
«Последний матч прошёл не так, как мы планировали. Мы можем выступить лучше, чем раньше. Надеемся сделать всё возможное против Сенегала.
Я приму на себя давление и критику со стороны болельщиков. Мы проанализировали свои ошибки и готовы к игре. Видели, что все команды выступили хорошо. Чемпионат мира — самый конкурентный турнир. Знаем, насколько силён Сенегал, и сделаем всё возможное, чтобы контролировать игру», — приводит слова Санчеса пресс-служба сборной Катара.
В матче открытия чемпионата мира сборная Катара проиграла команде Эквадора (0:2). Сенегал, в свою очередь, в игре 1-го тура проиграл сборной Нидерландов (0:2).
Видео: Болельщики пытаются успеть к началу церемонии открытия ЧМ-2022
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