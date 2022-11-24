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Де Брёйне поругался с партнёром по сборной Бельгии Алдервейрелдом во время игры с Канадой

Де Брёйне поругался с партнёром по сборной Бельгии Алдервейрелдом во время игры с Канадой
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Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне поругался с партнёром по команде защитником Тоби Алдервейрелдом во время матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с Канадой (1:0).

Примечательно, что конфликт двух бельгийцев произошёл во время того, как их партнёры праздновали гол в ворота канадской сборной. Де Брёйне подошёл к главному тренеру команды Роберто Мартинесу, чтобы обсудить тактические моменты, в этот же момент к полузащитнику и наставнику присоединился Алдервейрелд. Игроки поспорили друг с другом на повышенных тонах.

«Конфликт с Алдервейрелдом? Это всё из-за футбола. Мы играли не очень хорошо, мы не создавали моменты для длинных передач, играли хуже, чем могли. Об этом мы и говорили. Я не вижу проблем в подобном обсуждении», — приводит слова Де Брёйне sporza.

«Де Брёйне? Хорошо, что мы проявляем эмоции. Это показывает, что мы вовлечены в игру, в работу. У Кевина было своё мнение, с которым я был не согласен. После этого мы быстро пожали руки», — цитирует Алдервейрелда sporza.

Сборная Бельгии обыграла в первом матче на чемпионате мира сборную Канады и возглавила группу F. В следующих играх бельгийцы встретятся с командами Хорватии и Марокко.

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