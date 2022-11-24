Россиянин Ондуа, сыгравший первый матч на ЧМ-2022, рассказал об интересе клубов из России

Полузащитник Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство и выступающий за сборную Камеруна на чемпионате мира в Катаре, рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры. Сейчас хавбек защищает цвета «Ганновера».

«Из России был интерес от больших клубов, но пока все мои мысли на чемпионате мира. После этого посмотрим. Мечта любого футболиста – играть в большом статусном клубе. Для этого нужно работать, работать. Пахать, как у нас говорят! Я буду этим заниматься. Посмотрим, как будет после чемпионата мира», — сказал Ондуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Ондуа, выступающий за сборную Камеруна, появился на поле в матче чемпионата мира — 2022 с национальной командой Швейцарии.