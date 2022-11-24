Россиянин Ондуа, сыгравший первый матч на ЧМ-2022, рассказал об интересе клубов из России
Поделиться
Полузащитник Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство и выступающий за сборную Камеруна на чемпионате мира в Катаре, рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры. Сейчас хавбек защищает цвета «Ганновера».
«Из России был интерес от больших клубов, но пока все мои мысли на чемпионате мира. После этого посмотрим. Мечта любого футболиста – играть в большом статусном клубе. Для этого нужно работать, работать. Пахать, как у нас говорят! Я буду этим заниматься. Посмотрим, как будет после чемпионата мира», — сказал Ондуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Ондуа, выступающий за сборную Камеруна, появился на поле в матче чемпионата мира — 2022 с национальной командой Швейцарии.
Комментарии
- 24 ноября 2022
-
21:51
-
21:45
-
21:33
-
21:32
-
21:30
-
21:27
-
21:17
-
21:15
-
21:13
-
21:05
-
20:58
-
20:55
-
20:54
-
20:44
-
20:40
-
20:37
-
20:32
-
20:25
-
20:24
-
20:22
-
20:14
-
20:10
-
20:05
-
20:03
-
19:59
-
19:48
-
19:44
-
19:40
-
19:22
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:55
-
18:51
-
18:50
Партнерский контент