Южная Корея — Гана: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 16:00

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 28 ноября, состоится матч 2-го тура группы H, в котором встретятся сборные Южной Кореи и Ганы. Игра пройдёт на стадионе «Эдьюкейшн Сити», вмещающем 44 325 зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Южная Корея отобралась на 10-й мундиаль подряд. Для сборной Ганы нынешний чемпионат мира стал четвёртым в истории.



Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.