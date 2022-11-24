Осьминог предсказал результаты сборной Японии на ЧМ-2022

В Японии решили провести прогноз выступлений сборной на чемпионате мира в Катаре. Осьминог по кличке Рабио предрёк, что на групповом этапе мундиаля «синие самураи» уступят Германии, сыграют вничью с Испанией и обыграют Коста-Рику.

Результат первого матча оказался неверен, так как вчера, 23 ноября, Япония сенсационно обыграла сборную Германии со счётом 2:1. Больше часа игрового времени футболисты Страны восходящего солнца уступали со счётом 0:1, пропустив на 33-й минуте с пенальти от Илкая Гюндогана. Но ближе к концу японские футболисты смогли переломить ход встречи и вырвать победу — на 75-й минуте отличился Рицу Доан, а на 83-й – Такума Асано.

Следующую встречу сборная Японии проведёт в воскресенье, 27 ноября, когда сыграет с Коста-Рикой. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск.

Жители Японии празднуют победу сборной над Германией: