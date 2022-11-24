Ондуа прокомментировал поражение Камеруна в игре со Швейцарией
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Полузащитник Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство и выступающий за сборную Камеруна на чемпионате мира в Катаре, поделился эмоциями от результата в матче 1-го тура мундиаля с национальной командой Швейцарии. Африканская команда потерпела поражение со счётом 0:1.
«Сегодня я дебютировал на чемпионате мира по футболу – и это то, что я буду вспоминать всю жизнь. К сожалению, наша команда проиграла, но это лишь повод провести ближайшие дни ещё более собранно и качественно.
Турнир для нас только начинается. И спасибо вам за приятные слова! Знаю, что некоторые болели за меня персонально на стадионе, также читал добрые слова от Валерия Кузьмича Непомнящего. Это дорогого стоит», — написал Ондуа в своём телеграм-канале.
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