Катарская полиция не пускала фанатов на стадион, спутав африканский флаг с ЛГБТ-знаменем

Катарская полиция отказывала некоторым болельщикам сборной Марокко во входе на стадион на игру с Хорватией из-за флагов.



Отмечается, что марокканские фанаты взяли с собой на игру флаги берберов — это общее название принявших ислам в VII веке коренных жителей Северной Африки. Катарская полиция перепутала знамя с ЛГБТ-флагами, из-за чего отказывала людям в проходе на стадион «Эль-Байт», где состоялась встреча между марокканцами и хорватами (0:0).



Сборные Марокко и Хорватии (обе — по одному очку) выступают в группе F с командами Бельгии (3) и Канады (0). В следующем туре марокканцы сыграют с бельгийцами (27 ноября, 16:00 мск), а хорваты — с канадцами (27 ноября, 19:00 мск).

Катарская полиция спутала африканский флаг с ЛГБТ-знаменем: