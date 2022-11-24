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Катарская полиция не пускала фанатов на стадион, спутав африканский флаг с ЛГБТ-знаменем

Катарская полиция не пускала фанатов на стадион, спутав африканский флаг с ЛГБТ-знаменем
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Катарская полиция отказывала некоторым болельщикам сборной Марокко во входе на стадион на игру с Хорватией из-за флагов.

Отмечается, что марокканские фанаты взяли с собой на игру флаги берберов — это общее название принявших ислам в VII веке коренных жителей Северной Африки. Катарская полиция перепутала знамя с ЛГБТ-флагами, из-за чего отказывала людям в проходе на стадион «Эль-Байт», где состоялась встреча между марокканцами и хорватами (0:0).

Сборные Марокко и Хорватии (обе — по одному очку) выступают в группе F с командами Бельгии (3) и Канады (0). В следующем туре марокканцы сыграют с бельгийцами (27 ноября, 16:00 мск), а хорваты — с канадцами (27 ноября, 19:00 мск).

Катарская полиция спутала африканский флаг с ЛГБТ-знаменем:

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