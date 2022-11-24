Никита Баженов: неважно, в каком клубе окажется Бердыев — такой тренер нужен стране

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал возможность возвращения бывшего главного тренера казанского «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева в Российскую Премьер-Лигу. Ранее появилась информация, что специалист может возглавить «Сочи».
«Неважно, в каком клубе Курбан Бекиевич окажется — такой тренер точно нужен стране. В России это один из тех специалистов, у кого ребята прибавляют и прогрессируют. Он максимально достаёт из них лучшие качества. Все его команды конкурентоспособны в чемпионате. Хорошо, если Бердыев приедет в РПЛ», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Последнее время Бердыев возглавлял иранский «Трактор». Сегодня было официально объявлено, что он покинет клуб и вернётся в Россию.
- 24 ноября 2022
-
21:51
-
21:45
-
21:33
-
21:32
-
21:30
-
21:27
-
21:17
-
21:15
-
21:13
-
21:05
-
20:58
-
20:55
-
20:54
-
20:44
-
20:40
-
20:37
-
20:32
-
20:25
-
20:24
-
20:22
-
20:14
-
20:10
-
20:05
-
20:03
-
19:59
-
19:48
-
19:44
-
19:40
-
19:22
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:55
-
18:51
-
18:50