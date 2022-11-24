Никита Баженов: неважно, в каком клубе окажется Бердыев — такой тренер нужен стране

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал возможность возвращения бывшего главного тренера казанского «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева в Российскую Премьер-Лигу. Ранее появилась информация, что специалист может возглавить «Сочи».

«Неважно, в каком клубе Курбан Бекиевич окажется — такой тренер точно нужен стране. В России это один из тех специалистов, у кого ребята прибавляют и прогрессируют. Он максимально достаёт из них лучшие качества. Все его команды конкурентоспособны в чемпионате. Хорошо, если Бердыев приедет в РПЛ», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Последнее время Бердыев возглавлял иранский «Трактор». Сегодня было официально объявлено, что он покинет клуб и вернётся в Россию.