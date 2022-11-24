Состоялась пятая футбольная игра «Чемпионат Brainboy»: внутри много фото!

В разгар чемпионата мира состоялась пятая игра сезона футбольного чемпионата Brainboy от Championat.com. Спешим поделиться результатами! Первое место занимает команда «Штаб», браво! Второе место заняли Major League, Suck It, а бронзу забирают ребята из команды «Остались в запасе». Четвёртое, лигочемпионское место у команды «Джа, Наш и Я».

Также подарками от Liberty и Championat.com наградили 11-е и 17-е места.



Всем спасибо за участие и интерес к нашему проекту. До встречи на заключительной игре сезона 14 декабря в Liberty – регистрируйтесь в числе первых!