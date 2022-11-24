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Португалия — Гана: Леау вышел на поле и через 3 минуты увеличил преимущество португальцев

Португалия — Гана: Леау вышел на поле и через 3 минуты увеличил преимущество португальцев
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В эти минуты в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором встречаются сборные Португалии и Ганы. На 83-й минуте португальцы ведут со счётом 3:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 80-й минуте третий гол португальцев забил нападающий Рафаэл Леау, вышедший на поле тремя минутами ранее. Также у Португалии отличились Криштиану Роналду и Жоау Феликс. Единственный гол к этой минуте у Ганы забил Андре Айю.

Отметим, что ранее в группе H, где выступают Португалия и Гана, очный матч сыграли команды Уругвая и Южной Кореи. Встреча завершилась нулевой ничьей. Во 2-м туре сборная Португалии сыграет с Уругваем, а Гана – с Южной Кореей. Оба матча состоятся в понедельник, 28 ноября.

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