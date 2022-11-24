Даниил Хлусевич — о запрете мата в «Спартаке»: не скажу, что у нас кто-то «сапожничает»

Защитник московского «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич рассказал, как часто в команде используют нецензурные слова.
«Запрет мата был — это правда. Но не помню, чем это всё закончилось. Я не скажу, что у нас кто-то прямо сильно «сапожничает». Поэтому никаких проблем нет», — сказал Хлусевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
В текущем сезоне за красно-белых Даниил принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги. В них от отметился двумя голевыми передачами. Хлусевич выступал за тульский «Арсенал» с 2018 по 2021 год. Он провёл 48 матчей за дубль и 49 — за основу «Арсенала». В составе молодёжки забил 16 мячей и сделал 15 голевых передач. За первую команду отличился семь раз и сделал пять результативных пасов.
Полностью интервью с Хлусевичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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