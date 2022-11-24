Милан Гаич — о причинах спада ЦСКА: иногда нам не хватало концентрации
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Защитник московского ЦСКА Милан Гаич объяснил причины, по которым у армейцев произошёл спад в Российской Премьер-Лиге перед зимним перерывом.
«Мы действительно здорово стартовали. Я думаю, что, когда в футболе всё складывается хорошо, ты должен этим пользоваться по максимуму. Осенью же мы начали терять очки, которые не должны были, просто дарили их соперникам. В течение длинного сезона подобное случается, однако ни в коем случае нельзя упускать своё.
Дело в концентрации. Иногда нам её не хватало. Такие ситуации повторялись несколько раз. Не думаю, что дело в отсутствии уверенности или недооценке соперника. Уверен во всех игроках и тренерах. Сейчас мы находимся не на том месте в таблице, которого заслуживаем», — приводит слова Гаича RT.
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