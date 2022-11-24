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Роналду отреагировал на первую победу сборной Португалии на ЧМ-2022

Роналду отреагировал на первую победу сборной Португалии на ЧМ-2022
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Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду прокомментировал победу над командой Ганы (3:2) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года.

«Очень важная победа в первом матче на чемпионате мира, но пока мы ещё ничего не выиграли! Это только первый шаг! Мы остаёмся сосредоточенными на достижении цели. Вперёд, Португалия!» – написал Роналду в одной из своих соцсетей.

37-летний португалец стал лучшим игроком прошедшей встречи. Роналду забил мяч с пенальти на 65-й минуте. Также он стал первым футболистом в истории футбола, который сумел отличиться на пяти чемпионатах мира подряд.

В следующем туре сборная Португалии сыграет с командой Уругвая (28 ноября, 22:00 мск).

«Это и близко не нарушение. И это чемпионат мира!» Судьи тащат Роналду с первого же матча? «Это и близко не нарушение. И это чемпионат мира!» Судьи тащат Роналду с первого же матча?

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