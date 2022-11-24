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Бразилия — Сербия: Ришарлисон забил гол ударом в падении и укрепил преимущество «селесао»

Бразилия — Сербия: Ришарлисон забил гол ударом в падении и укрепил преимущество «селесао»
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Сегодня, 24 ноября, проходит заключительный матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором играют сборные Бразилии и Сербии. Команды встречаются на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Стартовый свисток главного арбитра матча Алирезы Фагани прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На 73-й минуте бразильские футболисты убежали в атаку левым флангом. Винисиус отдал верхом передачу в центр, где Ришарлисон ударом в падении поразил ворота сербской команды — 2:0.

Бразилия и Сербия выступают на чемпионате мира в группе G. Помимо них, в квартете также находятся сборные Швейцарии и Камеруна, которые ранее уже сыграли свою встречу – матч завершился со счётом 1:0 в пользу европейской команды.

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