Защитник ЦСКА Гаич: я бы сравнил Акинфеева со стеной
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Защитник московского ЦСКА Милан Гаич рассказал о работе с вратарём красно-синих Игорем Акинфеевым. В текущем сезоне полевой игрок провёл 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, в них он отметился одной результативной передачей.
«Мы очень уважаем нашего вратаря и легенду клуба. Считаю, Игорь отлично чувствует момент, когда нужно прикрикнуть на игроков, а когда раскрепостить их. Я бы сравнил Акинфеева со стеной. Он не просто отлично справляется с прямыми обязанностями, но и прекрасно начинает атаки, а также здорово управляет командой.
Что же касается споров на поле — мы часто обсуждаем игровые моменты, но делаем это не во время матчей. Игорь же никогда не кричит без причины, всегда хочет помочь защитникам», — цитирует Гаича «RT на русском».
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