Ришарлисон стал восьмым бразильцем в истории, оформившим дубль в дебютной игре на ЧМ

Сегодня, 24 ноября, состоялся заключительный матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором сыграли сборные Бразилии и Сербии. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу южноамериканцев.
Нападающий команды Аденора Тите Ришарлисон забил девять голов в последних семи матчах за сборную Бразилии. Он стал восьмым бразильцем в истории, оформившим дубль в своем дебютном матче на чемпионате мира, и первым после Неймара, который забил два гола в своей первой игре на мировом первенстве в 2014 году.
В группе с сербами и бразильцами выступают национальные команды Швейцарии и Камеруна, которые в игре 1-го тура встречались между собой. Сильнее оказалась европейская команда. Единственный гол забил нападающий Брил Эмболо.
Бразильские футболисты устроили конкурс на лучший приём мяча в преддверии чемпионата мира:
- 25 ноября 2022
-
04:56
-
04:45
-
04:29
-
04:15
-
04:05
-
03:44
-
03:31
-
03:16
-
03:04
-
02:47
-
02:39
-
02:10
-
01:56
-
01:28
-
01:15
-
01:01
-
00:54
-
00:50
-
00:49
-
00:47
-
00:44
-
00:43
-
00:30
-
00:25
-
00:05
-
00:00
- 24 ноября 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:45
-
23:40
-
23:33
-
23:30
-
23:30
-
23:22
-
23:13